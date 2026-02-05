REGIONE VENETO* : «IL VICEPRESIDENTE PAVANETTO E CONFARTIGIANATO PRESENTANO IL DOCUFILM “IL SUONO DEGLI ARTIGIANI”»

10.02 - giovedì 5 febbraio 2026

Il vicepresidente e assessore al Turismo e al Lavoro della Regione Veneto, Lucas Pavanetto, presenterà in anteprima, assieme a Confartigianato Imprese Veneto, il docufilm “Il suono degli Artigiani”. L’appuntamento è oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 12.30 a Palazzo Grandi Stazioni di Venezia (Sala Polifunzionale).

Il Suono degli Artigiani (The Sound of Artisans) è un progetto di promozione del settore artigiano, pensato per un pubblico internazionale che utilizza il linguaggio universale dei suoni per raccontare ciò che normalmente resta invisibile. Il video sarà proiettato a Casa Veneto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Oltre a questo, durante la conferenza stampa, saranno presentati i dati economici, turistici e occupazionali del lavoro artigiano, in relazione alle imminenti Olimpiadi invernali.

Insieme al Vicepresidente Pavanetto interverranno il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto, la presidente Confartigianato Imprese Belluno Claudia Scarzanella, il presidente Confartigianato Imprese Verona Devis Zenari.