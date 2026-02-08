Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SANREMO. BERRINO (FDI) : POLEMICHE SU PUCCI SUPERANO IL LIMITE DELLA DECENZA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.15 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Negli anni abbiamo assistito a qualsiasi politicizzazione da parte della sinistra, e anche il festival della canzone italiana ne è stato spesso coinvolto.

Ma attaccare, come sta accadendo in queste ore, la partecipazione del comico Pucci perché considerato di ‘destra’, supera qualsiasi decenza.

Quelli che si ergono a difensori delle libertà vorrebbero censurare un’artista che, tra altro, ogni volta che è stato all’Ariston ha sempre ottenuto il tutto esaurito.

Pucci a Sanremo è sempre il benvenuto, mentre la sinistra si commenta da sola”.

Lo dichiara il senatore ligure di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.