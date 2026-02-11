FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM, SPERANZON (FDI): DA REPORT SERVIZIO FAZIOSO, BENE ESPOSTO AD AGCOM»

17.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ancora una volta Report non ha brillato per obiettività, il servizio andato in onda domenica ha mostrato il volto della faziosità rispetto ad un tema, quello della riforma della giustizia, che non dovrebbe essere divisivo ma, al contrario, dovrebbe unire gli italiani nella ricerca di una equità giudiziaria che sia nell’interesse di tutti.

Bene ha dunque fatto il Comitato per il si alla separazione delle carriere a presentare un esposto all’Agcom per violazione della par condicio, il servizio pubblico deve essere tale e non uno strumento per fare politica nelle mani di chi ha già più volte dimostrato di non cercare l’oggettività dei fatti ma la loro strumentalizzazione”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.