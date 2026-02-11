COMUNE DI GENOVA * : «MANIFESTO ABITARE IL DOMANI, IL COHOUSING NELLA TERZA ETÀ COME SOLUZIONE INNOVATIVA ALL’INVECCHIAMENTO»

17.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Genova, 11 feb. – Si è svolto questo pomeriggio, nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, il convegno organizzato dall’associazione “50&PIÙ” “Abitare il domani”, dedicato al cohousing nella terza età. I lavori si sono aperti con i saluti del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa. Presenti al convegno l’assessora al Welfare Cristina Lodi e l’assessore alle Politiche della casa Davide Patrone.

«Come amministrazione – ha spiegato l’assessora al Welfare Cristina Lodi – stiamo lavorando a politiche che favoriscano l’autonomia delle persone sole o anziane e quindi stiamo studiando progetti che comprendano cohousing o soluzioni simili. Crediamo che il cohousing possa essere uno strumento preziosissimo sotto molti punti di vista, non solo per combattere la solitudine o per condividere delle spese, ma anche per promuovere un invecchiamento attivo, l’autonomia e, perché no, favorendo uno scambio di esperienze intergenerazionale coinvolgendo anche studenti e studentesse, o altre fasce deboli. Servono però delle linee guida precise, e da questo punto di vista siamo in attesa che ci vengano fornite tramite legge regionale».

«Le esperienze di cohousing – ha proseguito l’assessore alle Politiche della casa Davide Patrone – rappresentano una possibilità di soluzione innovativa a problemi complessi, soprattutto in una società come la nostra che deve porre attenzione al trend demografico nell’immaginare le politiche abitative. Per questo, le pubbliche amministrazioni devono fare la loro parte: partendo da un censimento dello stato del patrimonio pubblico per individuare immobili e abitazioni che possono essere destinati a questo tipo di progettualità. Un censimento al quale stiamo alacremente lavorando per proporre soluzioni innovative sull’abitare».

Durante il convegno è stato presentato il Manifesto “Abitare il domani”, che sviluppa il cohousing – ovvero realtà progettate ad hoc per la condivisione di spazi ed esperienze – in nove punti: la necessità di far conoscere maggiormente il cohousing; rendere le persone anziane protagoniste della progettazione degli spazi da condividere; di soluzioni sicure e innovativa (come ad esempio l’utilizzo della domotica); promuovere l’invecchiamento attivo; incentivare la sperimentazione e le formule temporanee di cohousing. L’associazione “50&PIÙ” nasce nel 1974, con lo scopo di riconoscere gli over 50 come risorse della società attraverso la promozione del loro ruolo sociale tramite un protagonismo attivo.

Hanno partecipato: Brigida Gallinaro, presidente dell’associazione “50&PIÙ”; Valerio Urru, responsabile dell’Osservatorio studi, ricerca e sviluppo “50&PIÙ” e Sandro Polci, architetto e studioso di condivisioni abitative. Ha moderato il giornalista Alessandro Rissotto.