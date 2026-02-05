FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM. DOMANI IN SENATO LA PRESENTAZIONE DEL COMITATO ‘SI VOTA SI’»

17.01 - giovedì 5 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Si terrà domani alle ore 15 in sala Nassirya al Senato la conferenza stampa per la presentazione del Comitato ‘Si vota Si’, riguardo il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Interverranno: Valentina Ruggiero, avvocato familiarista e presidente del Comitato ‘Si vota Si’, Pierluigi del Viscovo, editorialista de Il Giornale, Gianluca Soma, manager internazionale e Lello Pepe, regista.
Porterà i saluti istituzionali la senatrice Cinzia Pellegrino.
Per accreditarsi inviare una mail all’indirizzo: cinzia.pellegrino@senato.it
