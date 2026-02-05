Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «BOLOGNA30, FDI: SODDISFAZIONE PER ACCOGLIMENTO RICORSO»

17.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il TAR dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato da Fratelli d’Italia annullando le ordinanze su “Bologna 30” e confermando l’illegittimità dell’azione del Comune, che ha operato fuori dalle proprie competenze per finalità puramente propagandistiche.

A nome del gruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti, esprimo soddisfazione per una decisione che ristabilisce legalità e rispetto delle regole.

La sicurezza stradale è un tema serio, che va affrontato con responsabilità e collaborazione istituzionale, non con operazioni demagogiche che penalizzano i cittadini.

Così in una nota il gruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti.

