FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GORIZIA. TUBETTI (FDI): BENE CONFISCA GDF A SOCIETÀ IN SERVIZI RISTORAZIONE»

La senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze, ha espresso il suo plauso alle Fiamme Gialle di Trieste per l’operazione di confisca nei confronti di una società operante in servizi di ristorazione nella provincia di Gorizia.

Il provvedimento cautelare vede destinatario un uomo di origine campana, condannato nel 2021 dal Tribunale di Trieste per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla produzione ed al traffico di cocaina.

Ai sensi della normativa antimafia, costui, in quanto gravato di una serie di precedenti, rappresentava elemento dalla acclarata ‘pericolosità sociale’.

“L’ingerenza malavitosa nell’ambito imprenditoriale, della ristorazione nel caso specifico, lede l’immagine dei tanti imprenditori e lavoratori onesti, che pagano le tasse e si sobbarcano enormi sacrifici per portare avanti l’attività”, ha dichiarato Tubetti.

“Bene dunque l’attività capillare e costante delle forze dell’ordine per arginare questi fenomeni di infiltrazione. Non deve esserci posto per i criminali”, ha concluso la senatrice.