M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CODICE STRADA, M5S: ENNESIMO RINVIO CERTIFICA FALLIMENTO SALVINI»

15.43 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’ennesimo rinvio sulla riforma del Codice della strada certifica il fallimento dell’operato del ministro Salvini su un tema che riguarda sicurezza, regole e certezza del diritto.

Con un emendamento si proroga da dodici a diciotto mesi il termine per esercitare la delega prevista dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. È uno slittamento di 18 mesi. È un dato politico.

Il ministro aveva promesso tempi rapidi, risultati concreti, un impianto chiaro. Oggi arriva una proroga.

Quando una delega viene allungata così, significa che la macchina si è fermata. Significa che la maggioranza non ha una strada definita. Significa che il Ministero non ha prodotto una riforma pronta, condivisa e tecnicamente sostenibile.

Nel frattempo restano i problemi reali: norme stratificate, attuazione incerta, interventi a pezzi, confusione per cittadini, enti locali e forze di controllo.

Prorogare da dodici a diciotto mesi il termine della delega sul Codice della strada è l’emblema del fallimento politico e operativo del ministro Salvini su questo dossier: se dopo mesi di annunci l’unico risultato è spostare in avanti la scadenza, vuol dire che la riforma non c’è e la responsabilità è tutta di chi guida il Ministero.