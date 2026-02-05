FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FDI: INTITOLARE LA NUOVA PIAZZA DI TRIGORIA A DON CLAUDIO PALMA  »

17.15 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La nuova piazza di Trigoria, per la quale ci siamo fortemente attivati, grazie ai fondi giubilari stanziati dal Governo Meloni diventerà finalmente realtà.

Nell’auspicare che il Municipio IX riesca a garantire il rispetto dei tempi per la realizzazione della Piazza, chiediamo che il medesimo si faccia portavoce del sentimento diffuso dei cittadini di Trigoria, dedicando la piazza a Don Claudio Palma, che dal 1972 al 2019 quale Parroco ha assistito spiritualmente e moralmente diverse generazioni ed è rimasto in modo indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

In questo senso abbiamo presentato una mozione a prima firma Pasetti che, auspichiamo, trovi la convergenza e il supporto di tutti i gruppi politici in modo da poter dedicare a Don Claudio la piazza che sarà quel punto di aggregazione per tanti anni atteso nel quartiere.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera di Fratelli d’Italia al IX Municipio di Roma Laura Pasetti.