FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FDI: INTITOLARE LA NUOVA PIAZZA DI TRIGORIA A DON CLAUDIO PALMA  »

17.15 - giovedì 5 febbraio 2026

La nuova piazza di Trigoria, per la quale ci siamo fortemente attivati, grazie ai fondi giubilari stanziati dal Governo Meloni diventerà finalmente realtà.

Nell’auspicare che il Municipio IX riesca a garantire il rispetto dei tempi per la realizzazione della Piazza, chiediamo che il medesimo si faccia portavoce del sentimento diffuso dei cittadini di Trigoria, dedicando la piazza a Don Claudio Palma, che dal 1972 al 2019 quale Parroco ha assistito spiritualmente e moralmente diverse generazioni ed è rimasto in modo indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

In questo senso abbiamo presentato una mozione a prima firma Pasetti che, auspichiamo, trovi la convergenza e il supporto di tutti i gruppi politici in modo da poter dedicare a Don Claudio la piazza che sarà quel punto di aggregazione per tanti anni atteso nel quartiere.

Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera di Fratelli d’Italia al IX Municipio di Roma Laura Pasetti.

