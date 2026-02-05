FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MINNEAPOLIS: PITTALIS (FI), “SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME MA NO A STRUMENTALIZZAZIONI”»

17.05 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MINNEAPOLIS: PITTALIS (FI), “SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME MA NO A STRUMENTALIZZAZIONI”

“Forza Italia esprime cordoglio per i tragici fatti di Minneapolis e solidarietà alle famiglie delle vittime.” Lo ha dichiarato Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula durante la commemorazione in ricordo dei due cittadini americani uccisi a Minneapolis. “In momenti come questi – sottolinea Pittalis – le istituzioni devono usare un linguaggio sobrio, responsabile, ispirato ai valori della giustizia e del rispetto umano. La perdita di vite innocenti colpisce nel profondo le nostre coscienze e impone un’attenta ricostruzione dei fatti, senza strumentalizzazioni. Non si strumentalizzi – prosegue – un episodio gravissimo, ma circoscritto, per costruire polemiche contro un Paese amico e un alleato strategico. La solidarietà e i valori democratici che uniscono Italia e Stati Uniti restano il punto fermo. La nostra fiducia – osserva – va alle istituzioni americane e alla loro capacità di accertare responsabilità con rigore e trasparenza. Non si cada nella trappola di generalizzazioni pericolose o di condanne collettive verso un intero sistema. Con questo spirito – conclude – Forza Italia partecipa a questa commemorazione nel segno della solidarietà, del rispetto e dei valori democratici che uniscono le nostre comunità.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

stampa.forzaitalia@camera.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni confidenziali, e non diffondibili ai sensi di legge. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario o da quest’ultimo autorizzato è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente e di cancellare il messaggio da ogni applicazione del Vostro computer o server. Grazie