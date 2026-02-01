FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ASKATASUNA, DE PRIAMO (FDI): TORINO, SOLIDARIETÀ A POLIZIOTTI FERITI. NESSUNA GIUSTIFICAZIONE A STRATEGIA EVERSIVA DEI CENTRI SOCIALI VIOLENTI»

16.45 - domenica 1 febbraio 2026

“Quanto accaduto al corteo degli ex occupanti del centro sociale Askatasuna è gravissimo perché conferma che dietro le violenze dei centri sociali c’è una strategia organizzata e puntuale che mira a portare avanti continui attacchi alle forze dell’ordine e allo Stato.

Ed è ancora più grave che Askatasuna raccolga simpatie e sostegno da parte di alcuni politici, intellettuali e artisti nonostante la violenza sia sempre stata il modus operandi del centro sociale torinese e nonostante l’intenzione di attaccare le forze dell’ordine fosse chiara già prima che partisse il corteo.

Sostenere Askatasuna sfilando nelle loro manifestazioni e poi dissociarsi dalle ordinarie e ripetute violenze che i militanti di Askatasuna portano avanti, è pura ipocrisia perché è ormai noto che l’uso della violenza è prassi consolidata del centro sociale torinese, non ultimo l’assalto al quotidiano La Stampa.

Nell’esprimere la massima solidarietà ai poliziotti e ai carabinieri, colpiti da martellate, sprangate e bombe carta durante gli scontri, ritengo utile sottolineare quanto sia necessaria una condanna ferma e netta della violenza, di quanto sia necessario isolare le frange estreme e i gruppi che praticano costantemente l’uso della violenza politica.

Sostenere e difendere gruppi e gruppuscoli notoriamente violenti per poi dissociarsi solo dagli episodi violenti e fingendo di ignorare la strategia che sta dietro a quegli episodi, vuol dire essere contigui e rifare lo stesso errore di chi negli anni 70 offriva alibi, coperture e legittimazioni politiche a chi sparava o bruciava case con dentro bambini arsi vivi.

Nessuna legittimazione o giustificazione a quella che, oggi, è una vera espropria strategia eversiva con l’auspicio che la magistratura vada a fondo individuando e sanzionando i responsabili a qualsiasi titolo delle violenze”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.