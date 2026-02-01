LEGA * CAMERA: «TORINO, MIELE (LEGA): NORME VOLUTE DA LEGA SU SICUREZZA FUNZIONANO, ORA RAFFORZARE»

16.42 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torino, Miele (Lega): norme volute da Lega su sicurezza funzionano, ora rafforzare

Roma, 1 feb. – “Il dibattito sul nuovo pacchetto sicurezza voluto dalla Lega non è più rinviabile. Serve subito intervenire, perché le violenze terribili che hanno gravemente ferito uomini in divisa e giornalisti non vogliamo più vederle. È ora che si rafforzi il primo decreto sicurezza, che già ha permesso di arrestare uno dei presunti aggressori del poliziotto preso a calci, pugni e martellate ieri sera a Torino. Quella norma ha funzionato e ora dobbiamo rafforzarla, prevedendo più tutele a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei nostri cittadini e combatte illegalità e criminalità organizzata. Facciamo presto”.

Lo dichiara la deputata della Lega Giovanna Miele.

__________

Ufficio stampa Lega Camera