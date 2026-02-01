FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA: GASPARRI, “SERVONO MISURE IMMEDIATE PER LE FORZE DI POLIZIA”»

16.42 - domenica 1 febbraio 2026

ASKATASUNA: GASPARRI, “SERVONO MISURE IMMEDIATE PER LE FORZE DI POLIZIA”

“Siamo di fronte a una vera e propria offensiva terroristica, alla quale si dovrà rispondere con l’immediato varo di misure a sostegno delle forze di polizia. La magistratura non deve rimanere a guardare ed è gravissimo che all’inizio della manifestazione ci fossero esponenti del partito di Fratoianni. Si scusi con gli italiani.” Lo ha dichiarato al Gr radio Rai Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia,