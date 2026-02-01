Popular tags:
REGIONE TOSCANA * :«IL POLIMODA NOMINA RICCI: LE CONGRATULAZIONI DI GIANI»

16.30 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Un grande in bocca al lupo a Niccolò Ricci per la sua nomina a presidente di Polimoda”, a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, congratulandosi con Ricci per il nuovo prestigioso incarico.

“Niccolò Ricci è un manager di grande esperienza e CEO dell’azienda toscana Stefano Ricci- prosegue Giani – Ha raccolto il testimone di Ferruccio Ferragamo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo internazionale di Polimoda e rafforzare il legame tra formazione, imprese e talenti emergenti”. “Questo incarico – conclude il presidente – parla di fiducia, visione e futuro, con l’obiettivo di continuare a valorizzare l’eccellenza italiana nel mondo”.

Niccolò Ricci è stato nominato nuovo presidente di Polimoda in occasione del 40° anniversario dell’istituto, succedendo a Ferruccio Ferragamo dopo vent’anni di presidenza.

