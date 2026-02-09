FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GOVERNO, MALAGUTI(FDI): MELONI PUNTO DI RIFERIMENTO PER EUROPA»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Di fronte al confronto e agli scontri tra i principali player della geopolitica mondiale – Cina, Russia e Stati Uniti – Giorgia Meloni si conferma punto di riferimento per l’Europa.

La sua capacità di dialogare con tutti cercando di comprendere ogni questione sul campo, favorendo sempre un punto di incontro ma pur mantenendo posizioni non negoziabili quando necessario, ne fanno una statista senza pari.

La sua cautela nel giudicare le affermazioni di Trump, che ha dichiarato non ci sarà una operazione militare in Groenlandia e la sospensione dei dazi, ancora una volta gli ha dato ragione.

Nei rapporti internazionali dimostra sempre di saper volare alto, con un equilibrio che la mantiene al di sopra delle polemiche di parte e di certe miopi strumentalizzazioni delle opposizioni.

Mantenendo il bene dell’Italia sopra ogni cosa, nella consapevolezza che ciò significa anche il bene della stessa Europa, di cui siamo parte oggi più che mai importante”.

Così in una nota Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.