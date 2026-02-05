FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TRASPORTI, FRIJIA (FDI): “DAL CONFRONTO ALLE NORME: LA SICUREZZA È UNA PRIORITÀ”»

17.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nel corso della seduta odierna della Commissione Trasporti della Camera si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti delle sigle sindacali del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale, nell’ambito di un confronto già avviato da Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza.

“Proseguiamo un lavoro serio e costruttivo – ha dichiarato l’onorevole Frijia, deputato di Fratelli d’Italia – per raccogliere contributi concreti da tradurre in iniziative legislative”.

Dalle audizioni è emersa la centralità di alcuni interventi prioritari: rafforzamento della formazione del personale, maggiore tutela attraverso presìdi di sicurezza dedicati, strumenti più efficaci di deterrenza e certezza della pena.

“La sicurezza degli operatori del TPL e delle ferrovie è sicurezza pubblica – ha sottolineato Frijia – e significa tutelare anche milioni di cittadini”.

Fratelli d’Italia è pronta a recepire le proposte emerse nei prossimi provvedimenti all’attenzione del Parlamento, a partire dal pacchetto sicurezza in fase di definizione, valutando anche l’adeguamento al settore dei trasporti di norme già pensate per garantire la sicurezza in ambito sanitario, nonché specifiche aggravanti per i reati contro il personale del trasporto pubblico.

“Di fronte alle difficoltà reali, ha concluso, serve responsabilità. La sinistra denuncia l’insicurezza ma si oppone a ogni intervento concreto. Noi andiamo avanti, perché la sicurezza non è uno slogan ma un dovere dello Stato”.