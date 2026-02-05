PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SARRACINO: BRUTTA GIORNATA PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DI CALDEROLI»

17.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Non è una bella giornata per l’Autonomia Differenziata del Ministro Calderoli. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale e’ appena arrivata da tutte le regioni la bocciatura del disegno di legge sui LEP. La Conferenza unificata ha ribadito il principio che non si possono determinare i LEP senza prevedere adeguate risorse aggiuntive e senza la creazione apposita di un fondo di perequazione, perché questo porta alla cristallizzazione dei divari e alla creazione di fatto di cittadini di serie A e cittadini di serie B i cui diritti dipendono dal luogo di nascita.

Calderoli ha provato ancora una volta ad aggirare la sentenza della Corte, ma anche le regioni di centrodestra gli hanno spiegato che esistono limiti che non possono essere superati. Anche per questo continueremo a chiediamo al governo di fermare una riforma che spacca il Paese e mette in discussione la coesione nazionale”.

Così in una nota Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.