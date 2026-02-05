FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TRASPORTI. AMICH (FDI): CON GOVERNO MELONI PROVVEDIMENTI CONCRETI PER SICUREZZA DEL PERSONALE»

16.45 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale è da tempo oggetto di numerosi confronti con i sindacati di categoria, per raccogliere spunti e proposte unitarie. Questi spunti saranno inclusi nel primo provvedimento legislativo utile, che sarà sottoposto al Parlamento, a partire dal pacchetto sicurezza che il Governo sta definendo.

E’ fondamentale che il personale ferroviario sia tutelato e possa lavorare in sicurezza, garantendo così anche gli utenti. Sempre nell’ottica di evitare che i recenti fatti di cronaca diventino quotidianità, siamo disponibili a valutare l’introduzione di una specifica aggravante per il reato di lesioni personali ai danni del personale del trasporto pubblico, così come accade in ambito sanitario.

E’ evidente che il Governo Meloni sta lavorando per dare risposte concrete in tema di sicurezza, al contrario di una sinistra, sempre incline a criticare invece che a proporre. Del resto, è evidente a tutti quanto abbia mancato la sinistra, quando era al governo, nel garantire la sicurezza dei cittadini.”