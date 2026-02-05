FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PMI; BOSCAINI (FI): “NUOVA LEGGE FACILITA ACCESSO AL CREDITO, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE”»

16.40 - giovedì 5 febbraio 2026

PMI; BOSCAINI (FI): “NUOVA LEGGE FACILITA ACCESSO AL CREDITO, INVESTIMENTI E INNOVAZIONE”

Roma 5 febbraio. “Forza Italia ha voluto fortemente questa legge per le PMI. Viene facilitato l’accesso al credito, si incentivano gli investimenti e l’innovazione, lo sviluppo delle start-up, e vengono dati vantaggi fiscali in caso di aggregazione delle micro-imprese. Ancora, viene favorita l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni”, dice la deputata di Fi Paola Boscaini, dopo il voto di oggi alla Camera della legge annuale sulle Piccole e Medie imprese.

Un provvedimento che costituisce la prima attuazione dell’articolo 18 della legge n. 180 del 2011 (recante il cosiddetto Statuto delle imprese), fortemente voluto dal Popolo delle Libertà durante il IV Governo Berlusconi. “La norma si attendeva da anni e va dato merito a questo Governo, e all’azione di un partito liberale come Forza Italia, di averla tirata fuori dal cassetto e finanziata”, dice Boscaini. La quale riflette: “In Italia le PMI rappresentano il fulcro del tessuto produttivo: su 4,4 milioni di imprese attive, le microimprese con meno di 10 addetti rappresentano il 95,13 per cento del totale, movimentano oltre 1.000 miliardi di euro complessivi e generano circa il 40 per cento del valore aggiunto nazionale con un terzo di tutti gli occupati”.

“Le Pmi – spiega Boscaini – stanno affrontando sfide significative in un contesto complesso, tra difficoltà di finanziamento, frammentazione del mercato, una burocrazia complessa che limita l’innovazione e la crescita, la competizione internazionale e la necessità di adottare nuove tecnologie. Gli shock economici degli ultimi anni, vedi pandemia, crisi energetica e inflazione, hanno evidenziato ulteriormente queste criticità. Pertanto, si rendeva urgente un intervento normativo strutturale per sostenere chi produce, investe e fa crescere il Paese”.