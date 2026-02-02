FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TORINO. MALAGUTI (FDI): AVS PRENDA PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI SALIS SE È UN PARTITO DEMOCRATICO»

12.45 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Appare quanto mai sconcertante che Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo candidata da Avs, in un post si rammarichi di non avere potuto partecipare alla manifestazione contro lo sgombro di Askatasuna di Torino in cui un poliziotto è stato preso a martellate e ha rischiato il linciaggio da parte dei manifestanti.

Un membro delle istituzioni che dovrebbe lavorare per la democrazia e la legalità rimpiange di non essere stata al fianco di palesi delinquenti.

Un fatto incredibile, ma dati i precedenti della Salis ciò non dovrebbe stupire, tuttavia riteniamo opportuno che Avs prenda immediati provvedimenti ed espella la deputata da un partito che è rappresentato nell’arco parlamentare.

Non è tollerabile che una formazione politica che si dice democratica mantenga rapporti con chi sostiene violenza e illegalità”.