FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, MALAGUTI (FDI): CONTE E OPPOSIZIONI NON PRESTINO FIANCO A FRANGE EVERSIVE»

“E’ evidente che le frange più estreme della sinistra si stanno coalizzando con componenti radicalizzare dell’estremismo islamico, in particolare quello giovanile e di seconde generazioni.
Questo le rende sempre più numerose, organizzate e pericolose, soprattutto per la loro capacità di infiltrarsi alle manifestazioni di piazza in cui possono esprimere al massimo le loro pulsioni eversive.
Occorrono quindi provvedimenti adeguati affinché chi si rende responsabile di atti violenti non resti impunito.
Se Conte e le opposizioni vogliono davvero tutelare il diritto di manifestare, ed essere credibili nel dissentire dalle decisioni del governo, non sostengano realtà come Askatasuna”.
Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.