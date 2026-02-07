TASS (TELEGRAM) * ARAGHCHI, «SE GLI USA DOVESSERO ATTACCARE L’IRAN, TEHERAN COLPIRÀ LE BASI STATUNITENSI NELLA REGIONE MA NON IL SUOLO AMERICANO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Se gli Stati Uniti dovessero attaccare il territorio iraniano, Teheran reagirà colpendo le basi statunitensi nella regione, ma non attaccherà il territorio americano, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista ad Al Jazeera.
Secondo Araghchi, il programma missilistico iraniano “non è oggetto di discussione, né ora né in futuro, poiché si tratta di una questione di difesa”.
Il ministro degli Esteri ha inoltre affermato che “l’uranio arricchito non lascia il territorio iraniano”, escludendo l’esportazione delle scorte verso paesi terzi nell’ambito di un potenziale accordo nucleare.
If the United States attacks Iranian territory, Tehran will retaliate by striking US bases in the region, though it would not attack the US homeland, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said in an interview with Al Jazeera.
According to Araghchi, Iran’s missile program is “not up for discussion, neither now nor in the future, as it is a matter of defense.”
The foreign minister also asserted that “enriched uranium does not leave Iranian territory,” ruling out exporting stockpiles to third countries as part of any potential nuclear deal.