FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SETTIMANA DELLE STEM. VARCHI (FDI): CON GLI ITS ACADEMY FERMIAMO LA FUGA DEI TALENTI E COSTRUIAMO LAVORO QUALIFICATO IN SICILIA»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

“Investire negli ITS Academy significa investire nel futuro dei nostri giovani e della nostra terra. Grazie a queste scuole ad alta specializzazione oggi è concretamente possibile avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del lavoro, attraverso un’offerta formativa costruita in stretta sinergia con le imprese e con i settori strategici del territorio. Un processo fondamentale che, purtroppo, il sistema universitario da solo non riesce sempre a soddisfare pienamente”.

Così il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, in occasione della settimana delle materie scientifiche, istituita dal parlamento nel 2023 e celebrata a Palermo presso l’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “A. Volta”.

“Ringrazio il Sottosegretario Frassinetti per avere accolto il mio invito a trascorrere a Palermo la settimana nazionale delle STEM: la sua presenza testimonia l’attenzione concreta del Governo Meloni verso il Mezzogiorno e verso i percorsi ad alta specializzazione tecnologica. É in discussione inoltre alla Camera un’altra pdl, proposta da Fratelli d’Italia, dedicata proprio alla piena valorizzazione e regolamentazione di questi importanti istituti. Il nostro obiettivo è chiaro: evitare una pericolosa emigrazione delle nostre eccellenze. Ogni giovane costretto a lasciare la propria terra per mancanza di opportunità rappresenta una sconfitta per lo Stato, dopo i sacrifici delle famiglie e gli investimenti pubblici nella formazione. Non possiamo continuare a regalare ad altri Paesi o ad altre regioni il frutto del nostro talento – ha proseguito la Varchi – Anche qui, in Sicilia, possiamo e dobbiamo integrare formazione e lavoro, offrendo risposte concrete a chi desidera costruire il proprio futuro nella propria terra”.