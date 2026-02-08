FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO. MONTARULI (FDI): SU PUCCI SINISTRA MOSTRA VOLTO DA SOVIET»

15.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ad Andrea Pucci va la nostra vicinanza e solidarietà. Anche questa vicenda mostra il volto di una sinistra da Soviet, gli unici a praticare censura, che non conoscono il sorriso figuriamoci la satira, irresponsabili alleati dei leoni da tastiera disposti ad ammazzare persino un comico.

Altro che Tele-Meloni. Sono loro gli unici che si sono impadroniti in passato della Rai e che adesso hanno letteralmente il ‘sangue agli occhi’ perché non possono più esercitare il terrore tra dipendenti e artisti.

Ecco, questa è la sinistra italiana che pretende di dare lezioni su tutto, persino di ironia”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai.