ON. CATTOI (LEGA) * CAREGIVER: «MOSTRA CINEMA DI VENEZIA, ‘LA LUCE NELLA CREPA’ ACCENDE RIFLETTORI SU FIGURA CHIAVE DEL SISTEMA DI ASSISTENZA»

18.04 - mercoledì 3 settembre 2025

Caregiver, Cattoi (Lega): ‘La luce nella crepa’ accende riflettori su figura chiave del sistema di assistenza.. ‘La luce nella crepa’, cortometraggio centrato sui caregiver e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, accende i riflettori su una figura cardine del sistema di assistenza e cura, ma spesso purtroppo invisibile e trascurata. Grazie alla presidente di Salute Donna ODV, Anna Maria Mancuso, per aver promosso la realizzazione di questo lavoro. I caregiver rappresentano la colonna portante ‘dell’assistenza informale’ e il loro impegno merita riconoscimento, tutela e supporto.

Secondo l’ISTAT, in Italia si stimano oltre 7 milioni di caregiver non professionali e non remunerati, il 55% di questi garantiscono assistenza a un genitore, seguito da un 16% che assiste il partner. È fondamentale promuovere politiche pubbliche che li sostengano, sia sul piano economico sia psicologico. La figura del caregiver deve essere giustamente valorizzata: è urgente costruire una rete di sostegno efficace, che ponga al centro la cura come bene comune e garantisca dignità a chi la esercita ogni giorno con dedizione e sacrificio. Sicuramente questo cortometraggio permetterà di dare il giusto risalto a questa figura così importante nella nostra società, consentendo al pubblico di coglierne le fragilità ma soprattutto la valenza del suo ruolo nel sistema di assistenza e come collegamento tra le esigenze sanitarie, quelle di cura e quelle sociali”.

Così la deputata della Lega e coordinatrice dell’Intergruppo Parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ Vanessa Cattoi, a margine della prima internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia del cortometraggio ‘La luce nella crepa’.