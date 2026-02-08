LEGA * CAMERA: «PUCCI: MARCHETTI (LEGA), NON È CRITICA, È CENSURA DI SINISTRA. VIVA LA LIBERTÀ»

15.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Pucci: Marchetti (Lega), non è critica, è censura di sinistra. Viva la libertà Roma, 8 feb. – “Il caso Andrea Pucci dimostra una cosa molto semplice: per la sinistra italiana un artista non va valutato per ciò che vale, ma per ciò che pensa.Se non sei come loro, se non sei allineato, diventi un problema. E allora partono insulti, minacce, campagne d’odio, fino a costringerti a fare un passo indietro. È grottesco parlare di libertà, inclusione e pluralismo mentre si prova a cacciare dai palchi chi non rientra nel perimetro ideologico ‘giusto’. La satira e lo spettacolo vanno bene solo quando colpiscono la destra. Quando non sono ‘ammaestrati’, diventano improvvisamente inaccettabili. Andrea Pucci è stato messo all’indice non per ciò che fa sul palco, ma per ciò che non è politicamente. Questa non è critica, è censura ed è tutta di sinistra. Viva la libertà, sempre e comunque”. Così il deputato della Lega Riccardo Augusto Marchetti.Ufficio Stampa Lega Camera