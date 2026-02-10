FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO. MALAGUTI (FDI): CASO PUCCI, SINISTRA NON ACCETTA CHI LA PENSA DIVERSAMENTE»

18.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le battute dei comici di sinistra contro la destra ci sono sempre state, come quelle degli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado. Lo abbiamo sempre saputo ma spesso si faceva finta di nulla, perchè questa era l’unica vera presunta superiorità morale e culturale della sinistra, sentirsi in diritto di denigrare chi la pensava diversamente e indottrinare gli altri a farlo.

Quel tempo sta finendo e questo è ciò che la sinistra non vuole accettare. Ma ‘la Storia non si ferma’ – come canta Francesco De Gregori – ‘la Storia da’ torto o da’ ragione’.”

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.