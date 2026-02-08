FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SANREMO. ALMICI (FDI): CON RINUNCIA PUCCI SIAMO AL BULLISMO E ALL’INTIMIDAZIONE. INACCETTABILE METTERE A TACERE PER PROPRIE IDEE»

16.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La rinuncia di Andrea Pucci a partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo non è il frutto di una normale critica artistica. È il risultato di un clima di intimidazione che ha superato ogni limite.

Parlo sulla base dell’esperienza che ho maturato in quanto componente della Commissione di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza. Conosco bene quale peso possano avere le parole, le campagne d’odio e le pressioni, che alla lunga possono trasformarsi in violenza psicologica e sociale.

A prescindere dalle idee politiche le minacce e il linciaggio mediatico non sono mai accettabili. Contro nessuno.

Quando un artista viene messo sotto pressione fino a rinunciare a salire su un palco, non siamo più nel campo del dissenso: siamo di fronte a una censura di fatto. E questa censura, oggi, ha sempre lo stesso colore politico.

Da anni assistiamo a un doppiopesismo evidente: agli artisti di sinistra è consentito tutto, anche usare il palco di Sanremo per fare dichiarazioni politiche ed ideologiche. In quei casi nessuno grida allo scandalo.

Se invece un artista non è allineato viene etichettato, delegittimato e isolato. Fino ad arrivare al bullismo. Questo non è pluralismo, siamo al pensiero unico. Altro che libertà culturale, è controllo ideologico.

Condannare ogni forma di violenza significa anche condannare questo clima di intimidazione. La libertà di espressione vale per tutti o non vale per nessuno, e una democrazia matura non può accettare che qualcuno venga messo a tacere per le proprie idee.