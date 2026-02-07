FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «NAUTICA. CANGIANO (FDI): “IL GOVERNO MELONI HA RIMESSO IL MARE AL CENTRO DELLO SVILUPPO DEL PAESE”»

13.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La nautica rappresenta una filiera strategica per l’economia italiana, capace di generare lavoro, innovazione, turismo e valore aggiunto sui territori. Manifestazioni come il Nauticsud di Napoli, oggi alla cinquantaduesima edizione, dimostrano quanto il settore sia vivo e pronto a crescere, se accompagnato da politiche serie e da una visione chiara.

Il Governo Meloni ha scelto di investire concretamente sulla blue economy, superando anni di disattenzione e frammentazione normativa. In questa direzione va la legge sulla subacquea, recentemente approvata dal Parlamento, che per la prima volta riconosce e valorizza un comparto fondamentale, garantendo sicurezza, formazione e tutela dell’ambiente marino.

Allo stesso modo, il provvedimento ” Valorizzazione Risorsa Mare”, attualmente in discussione al Senato, rappresenta un cambio di passo importante: il mare viene finalmente considerato una risorsa strategica da mettere a sistema, integrando nautica, portualità, turismo, ricerca e sviluppo sostenibile.

È un approccio che parla il linguaggio delle imprese, dei cantieri, dei professionisti e di chi ogni giorno lavora sul mare e grazie al mare. Il Governo Meloni sta dimostrando con i fatti di voler creare condizioni favorevoli alla crescita del settore, sostenendo gli investimenti, semplificando le regole e valorizzando un’eccellenza del Made in Italy”.