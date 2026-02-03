FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILLEPROROGHE. TESTA (FDI): ERRORE DEL CENTRO SVELA L’IPOCRISIA DEL PD»

15.45 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’errore del quotidiano Il Centro, che ha scambiato un emendamento al Milleproroghe del Pd con uno della mia collega di partito Ylenja Lucaselli, è grossolano, ma è anche l’occasione per fare un po’ di chiarezza, anche in vista della tornata elettorale dell’8 e 9 marzo proprio al comune di Pescara. L’emendamento in questione è del Pd e riguarda un taglio di fondi in vista dell’accorpamento di tre comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore, a partire dal 2027, figlio dell’esito di un referendum del 2014. Questo emendamento non poteva essere di Fratelli d’Italia almeno per due motivi: mai il mio partito potrebbe cercare di falsare l’esito di una consultazione referendaria; e mai un parlamentare che non è del territorio prenderebbe un’iniziativa senza consultare la base e i quadri della città o della Regione a cui fa riferimento la norma che vuole emendare. È quello che invece ha fatto il Pd. Il primo firmatario dell’emendamento in questione, peraltro dichiarato inammissibile, non è abruzzese”.

“Mi chiedo se i deputati e i dirigenti del Partito Democratico di Pescara e provincia siano complici di questa iniziativa o siano stati scavalcati. Ma mi chiedo anche se sia costume ipocrita della sinistra avere poco coraggio. Una forza politica leale, contraria all’accorpamento dei tre comuni, avrebbe chiesto di non tener conto dell’esito del referendum, non l’avrebbe impedito in maniera così subdola, tagliando quasi tutti i fondi necessari per portare a compimento la fusione. L’ultimo rilievo devo farlo al giornale Il Centro. Si può sbagliare e in questo caso l’errore è talmente grossolano da non poter essere in malafede, ma di fronte a un attacco così forte contro quell’emendamento sarebbe stato utile sentire la diretta interessata o, quanto meno, il giornalista avrebbe potuto chiamare me in qualità di deputato di riferimento della città nonché Segretario della commissione Finanze, quella cioè che si sta occupando del decreto Milleproroghe”.