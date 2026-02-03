FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «IRAN, SCURRIA (FDI): “MUNICIPIO VII DI ROMA AL FIANCO DEL POPOLO IRANIANO. PASSATA LA MOZIONE DI FRATELLI D’ITALIA”»

15.45 - martedì 3 febbraio 2026

Il Municipio VII di Roma ha approvato all’unanimità una mozione a sostegno del popolo iraniano, presentata su iniziativa del gruppo di Fratelli d’Italia con prima firma del consigliere Umberto Matronola.

L’atto politico rappresenta un segnale chiaro contro le gravi violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Teheran, dimostrando come anche dalle istituzioni locali possa arrivare una presa di posizione significativa.

Il Municipio VII è stato il primo a portare in aula una mozione sul tema, dando voce alla sofferenza di un popolo oppresso e alla richiesta di libertà che arriva da tante donne e uomini iraniani.

Alla seduta erano presenti anche rappresentanti dell’Associazione rifugiati politici iraniani, a conferma dell’importanza di questo gesto.

“Come Fratelli d’Italia crediamo fermamente che la difesa della libertà non abbia confini. Per questo continueremo a sostenere ogni iniziativa, in Italia e in Europa, che accenda i riflettori su ciò che accade in Iran e dia forza a chi lotta, a mani nude, per la democrazia e i diritti fondamentali”, ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, il senatore Marco Scurria.