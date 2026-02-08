Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, TESTA (FDI): INACCETTABILI MANIFESTAZIONI VIOLENTE ANCHE IN MOMENTO DI UNIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE»

11.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Lo sport è uno dei migliori modelli di integrazione tra i popoli e lo spettacolo di inaugurazione delle Olimpiadi invernali ha mostrato al mondo la bellezza e l’eleganza della nostra Nazione.

Anche in questo momento di unione nazionale ed internazionale, purtroppo però, dobbiamo assistere a manifestazioni violente e inaccettabili di protesta.

Non si può più tollerare che i soliti facinorosi continuino a distruggere le nostre città ed attaccare le Forze dell’ordine.

Per questo il Governo Meloni si è visto costretto ad emanare norme stringenti che arginino i violenti e tutelino chi manifesta pacificamente e legittimamente.

Continueremo ad agire per garantire libertà di espressione ma al contempo per reprimere ogni forma di violenza”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

