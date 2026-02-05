FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA. KELANY (FDI), PAROLE DEAL SEGNO CHE SINISTRA HA FATTO FIGURACCIA»

17.15 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Nicole Deal, capo della sicurezza e dei servizi per gli atleti del Comitato olimpico Usa, ha detto oggi a Milano che nessun agente dell’Ice si occupa della sicurezza dei Giochi per conto del Team Usa. È la prova che la sinistra ha fatto molto rumore per nulla, oltre che una plateale figuraccia: non solo ha chiamato un ministro a riferire in Parlamento strumentalmente e su questioni irrilevanti, ma si è vista anche ricordare che l’accordo sulla base del quale il ramo investigativo dell’Ice coopera con l’Italia è stato ratificato ed eseguito nel 2014 proprio sotto il governo Renzi, del Pd.

Molti di quelli che votarono e addirittura firmarono quel provvedimento erano tra quelli che indossavano in questi giorni la spilletta “Ice Out”. È vero che siamo abituati alle giravolte della sinistra, ma questa volta si sono davvero superati”.