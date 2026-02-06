FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIOVINE (FDI): “MOZIONE A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE IN TUTTI I COMUNI DEL VICENTINO”»

11.15 - venerdì 6 febbraio 2026



“Prendendo spunto dalla mozione proposta dal presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza, Alessandro Benigno, e che sarà presentata in Consiglio comunale a Vicenza dal consigliere Valerio Sorrentino, Fratelli d’Italia porterà lo stesso atto in tutti i Comuni della provincia attraverso i propri amministratori.” Lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale di Vicenza, Silvio Giovine.

«Non possiamo più limitarci a dichiarazioni di circostanza – dichiara Giovine –. Le immagini dell’agente colpito con il martello durante i disordini di Torino sono inaccettabili e riportano alla memoria pagine buie della nostra storia. Fratelli d’Italia è e sarà sempre, senza ambiguità, dalla parte delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno garantiscono sicurezza e legalità con professionalità e sacrificio».

Il parlamentare vicentino richiama anche i risultati ottenuti dal Governo sul fronte della sicurezza: «I dati parlano chiaro: i reati sono in calo del 3,5%, con una riduzione significativa degli omicidi (-15%) e dei femminicidi (-18%). A questo si aggiungono oltre 37.400 nuove assunzioni negli ultimi tre anni per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, 6.100 per i Vigili del Fuoco e altre 30.000 previste nei prossimi due anni, oltre a 1,5 miliardi di euro stanziati per il rinnovo dei contratti. È la dimostrazione concreta dell’impegno del Governo Meloni sulla sicurezza».

«L’auspicio – conclude Giovine – è che, a partire dal sindaco di Vicenza Possamai e da tutti gli altri sindaci della provincia, questa mozione venga approvata per dare un segnale unitario e forte di vicinanza alle Forze dell’Ordine. È un dovere istituzionale e morale: chi difende ogni giorno la sicurezza dei cittadini deve sapere di non essere solo».