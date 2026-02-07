FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «EDITORIA. ALMICI (FDI): NASCITA ‘ITABLOID’ È VOCE FEMMINILE CHE RAFFORZA DIBATTITO PUBBLICO»

11.30 - sabato 7 febbraio 2026

“La nascita di ‘Itabloid’ rappresenta un segnale positivo per il mondo dell’informazione e per la qualità del dibattito pubblico. Un’informazione pluralista, professionale e responsabile è uno degli strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole.

In questo senso, il contributo delle donne nel mondo del giornalismo non è solo una questione di rappresentanza, ma di qualità dello sguardo, di sensibilità e di attenzione ai temi sociali.

Come Commissione femminicidio sappiamo bene quanto il racconto dei fatti, il linguaggio utilizzato e l’approccio culturale dell’informazione incidano profondamente sulla percezione della violenza di genere, sul rispetto delle vittime e sulla capacità di prevenzione.

Per questo ogni progetto editoriale che investe su competenza, responsabilità e autonomia merita attenzione. Sono convinta che ‘ITabloid’ potrà contribuire a un’informazione libera da stereotipi, capace di approfondire senza semplificazioni dando spazio a voci femminili autorevoli e valorizzando il talento e la professionalità delle giornaliste.

Un’informazione che cresce in qualità rafforza anche la democrazia. E in questo percorso il ruolo delle donne è, e deve essere, sempre più centrale”.

Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Cristina Almici, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e di quella sulle pari opportunità.