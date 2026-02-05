FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «DDL PMI. GIOVINE (FDI), ESTENSIONE IPERAMMORTAMENTO OTTIMA NOTIZIA ATTESA DA FILIERE PRODUTTIVE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Ottima notizia per le imprese italiane. Verrà superato con un intervento sulla norma primaria il vincolo del ‘Made in UE’ sull’iperammortamento del nuovo Piano Transizione 5.0, un paletto che rischiava di rappresentare un limite operativo troppo stringente per filiere consolidate e assetti commerciali.
È passata la linea delle imprese sostenuta dal Ministro Urso per premiare gli investimenti produttivi, senza vincoli che avrebbero compresso il mercato.
Il Governo Meloni ancora una volta mostra con i fatti massima attenzione a beneficio delle imprese e della competitività del sistema produttivo italiano”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.