APT TRENTO * MERCATINO DI NATALE: AGNOLIN, «DOMANDE IN CRESCITA PER LA 31MA EDIZIONE, IL LAVORO FATTO STA DANDO RISULTATI»

16.21 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Boom di richieste per la 31ª edizione del Mercatino di Natale di Trento. Cresce l’attesa per la 31ª edizione del Mercatino di Natale di Trento, in programma dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 nelle suggestive cornici di Piazza Fiera e Piazza Mostra. Alla chiusura del bando per partecipare come espositori, fissata per il 3 luglio, l’Azienda per il Turismo di Trento ha registrato un alto numero di richieste, a testimonianza dell’attrattività dell’evento e del forte interesse da parte degli operatori e delle realtà economiche locali attive nei settori dell’artigianato e dell’enogastronomia.

L’organizzazione dell’evento è entrata nel vivo nei giorni scorsi con l’importante fase di selezione degli espositori, affidata a una Commissione valutatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Turismo di Trento, che opera sulla base del Regolamento e del Disciplinare annuale con l’obiettivo di garantire la massima eccellenza qualitativa dell’offerta del Mercatino.

La valutazione delle candidature è avvenuta secondo criteri ben definiti: tipicità, storicità, sostenibilità, tracciabilità del prodotto, valore artistico, innovazione e originalità. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle produzioni proprie locali, trentine o alpine, privilegiando i prodotti in grado di conferire una riconoscibile tipicità al Mercatino in linea con l’autentica tradizione alpina e soprattutto trentina del Natale.

Il Mercatino di Natale di Trento offrirà quindi anche quest’anno un’esperienza coinvolgente fatta di tradizione e qualità, capace di incantare i visitatori grazie a un’accurata selezione di eccellenze enogastronomiche e artigianali. Tra le caratteristiche casette in legno, sarà quindi possibile assaporare delizie locali genuine e scoprire creazioni artigianali uniche e originali, frutto di un’attenta lavorazione artigianale e di una profonda attenzione alla tradizione.

“Siamo veramente molto soddisfatti del grande interesse dimostrato dagli operatori verso il nostro Mercatino,” dichiara Matteo Agnolin, Direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento. “È un segnale chiaro che l’impegno portato avanti questi anni per rendere il nostro evento sempre più bello, attrattivo e autentico sta producendo risultati concreti. Quest’anno in particolare abbiamo voluto investire nell’acquisto di nuove casette di legno per dare al Mercatino un aspetto ancora più ordinato, armonioso e accogliente, dove tutto parli del nostro territorio”.

Il Mercatino di Natale di Trento si conferma così una delle manifestazioni più attese e apprezzate, non solo per la sua atmosfera unica, ma anche per la sua capacità di generare un rilevante indotto economico per tutto il tessuto produttivo e commerciale locale, contribuendo in modo concreto allo sviluppo del territorio.