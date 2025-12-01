CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: «LAVORI CONSIGLIO: DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA»

10.11 - lunedì 1 dicembre 2025

Con la presentazione della relazione programmatica del presidente della Provincia Kompatscher, inizia domani, 2 dicembre, alle 14.30, in Consiglio provinciale, l’esame della manovra di bilancio 2026.

La discussione generale a partire dal 9 dicembre.

Torna a riunirsi domani, martedì 2 dicembre, dalle 14.30 alle 18.00, e martedì 9 dicembre (14.30-18.00), mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre (sempre con orario 10-13 e 14.30-18), con eventuale seduta notturna, il plenum del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

In programma c’è la trattazione della manovra di bilancio 2026, contenuta nei disegni di legge provinciale “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2026” (dlp 57/25), “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2026-2028” (dlp 58/25) e “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2026” (59/25), tutti presentati dalla Giunta provinciale su proposta del pres. Kompatscher.

La sessione inizierà domani, 2 dicembre, con la presentazione della Relazione programmatica del pres. Kompatscher.

Secondo la convocazione, seguirà l’eventuale lettura delle relazioni accompagnatorie ai disegni di legge e della relazione della competente commissione legislativa.

Non sono state presentate relazioni di minoranza.

La trattazione dei disegni di legge che compongono la manovra di bilancio riprenderà martedì 9 dicembre con la discussione generale, che proseguirà fino a venerdì e fino alla definitiva approvazione dei disegni di legge.

Le sedute saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina web (con traduzione simultanea in italiano e in tedesco) e sul canale YouTube del Consiglio provinciale; aggiornamenti anche sui profili social del Consiglio su facebook e Instagram.

