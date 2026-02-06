CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: «INVITO: 13.2, ALFABETO DEL COLORE: CONVEGNO SU KARL PLATTNER IN CONSIGLIO PROVINCIALE»

10.50 - venerdì 6 febbraio 2026

Venerdì prossimo, a partire dalle 18.00, nell’anniversario della nascita di Karl Plattner, il Consiglio provinciale ospiterà un convegno dedicato all’artista altoatesino e alle sue opere, con interventi di esperti ed esperte d’arte.

L’evento rientra in una serie di iniziative programmate nel 40° anno della scomparsa dell’artista.

“La mia pittura nasce come un alfabeto”: così si esprimeva Karl Plattner, rinomato artista altoatesino, in merito alle proprie opere, e proprio queste parole sono state scelte dal Consiglio provinciale di Bolzano per omaggiare, a 40 anni dalla sua scomparsa, il pittore venostano.

Con il titolo “Alfabeto del colore”, saranno proposte per tutto l’anno diverse iniziative a ricordo dell’autore dell’affresco che domina la sala sedute del Consiglio, opera vincitrice del concorso indetto nel 1954 con l’obiettivo di raffigurare, laddove si riuniscono coloro che rappresentano la cittadinanza, “sia il progresso economico e culturale, sia le varie tipologie paesaggistiche dell’Alto Adige”.

Il primo evento in programma è un convegno su Plattner, nell’ambito del quale, nell’anniversario della sua nascita, rinomati esperti ed esperte d’arte illustreranno la vita e le opere del pittore, tracciando un quadro della sua parabola artistica tra l’Alto Adige, il Brasile e l’Austria.

In primavera e autunno, sono poi previste un’escursione sulle tracce delle opere murali di Plattner che si trovano in Consiglio provinciale, nella Cappella del Ponte Europa e nel Grande teatro del Festival di Salisburgo (Festspielhaus Salzburg) e visite guidate in Consiglio provinciale.

Il convegno “Alfabeto del colore” è in programma il giorno

venerdì 13 febbraio 2026

alle ore 18.00

nella Sala sedute

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

in p.zza Silvius Magnago 6

a Bolzano.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler, interverranno le curatrici e storiche dell’arte Eva Gratl sulle prime opere di Plattner e Daniela Ferrari sul periodo brasiliano, la storica dell’arte, curatrice e autrice Ursula Schnitzer sull’architettura del Consiglio provinciale, della Cappella del Ponte Europa e il Grande teatro del festival di Salisburgo in dialogo con le opere di Plattner, il germanista, storico dell’arte e curatore Andreas Hapkemeyer sulle opere pubbliche dell’artista in Consiglio provinciale, nella Cappella del Ponte Europa, nel Grande teatro del festival di Salisburgo e nella sede dell’assicurazione Unika di Vienna e lo storico dell’arte e professore associato all’Università di Innsbruck Markus Neuwirth sulla fortuna critica di Plattner.

Seguirà una tavola rotonda.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero e gratuito.

Link alla notizia