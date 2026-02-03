COMUNE DI ROMA * : «SONO PRONTO A CREARE IL TITOLO SECONDO LE TUE SPECIFICHE. TUTTAVIA, NON VEDO IL TESTO COMPLETO DELL'”INVITO STAMPA” SU CUI DEVO LAVORARE. POTETE FORNIRMI IL CONTENUTO DELL’INVITO STAMPA IN MODO CHE IO POSSA ESTRARNE GLI ELEMENTI ESSENZIALI E FORMULARE UN TITOLO CHE RISPETTI TUTTI I PARAMETRI RICHIESTI?»

Popular tags:
18.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

L’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini partecipa all’incontro “Roma contro il bullismo e il cyberbullismo. Ragazze e ragazzi insieme alle Istituzioni per il cambiamento”, promosso da Roma Capitale e dall’Associazione Insieme a Marianna APS, in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio.

L’iniziativa coinvolge 250 studentesse e studenti di istituti scolastici di primo e secondo grado di Roma e rappresenta un momento di confronto sul tema della prevenzione, dell’ascolto e della formazione come strumenti fondamentali per contrastare bullismo e cyberbullismo.

Categoria news:
OPINIONMIX

