PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «FORMAZIONE EUROPEA: GIORNALISTI A CONFRONTO SULLE ISTITUZIONI COMUNITARIE»

13.40 - giovedì 5 febbraio 2026

Il tema dell’Europa è complesso e articolato: per fornire ai giornalisti e alle giornaliste gli strumenti necessari per comunicare efficacemente le tematiche europee, mercoledì 4 marzo si terrà un corso di formazione a Palazzo Widmann. L’evento è organizzato dai Centri di informazione dell’Unione Europea Europe Direct Alto Adige e Europe Direct Trentino, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige.

L’evento si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nel cortile interno di Palazzo Widmann (Palazzo provinciale 1) in piazza Silvius Magnago a Bolzano. Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi e sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea in tedesco e italiano.

Il saluto di benvenuto sarà tenuto dall’assessora provinciale Magdalena Amhof. Successivamente, la professoressa Stefania Baroncelli della Libera Università di Bolzano introdurrà il tema del “triangolo istituzionale dell’UE”, motore del processo legislativo europeo.

A partire dalle ore 10.30 Martha Gärber, direttrice della Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano, e Francesco Pancheri, dirigente di unità di missione semplice Umse Pianificazione, Europa e PNRR della Provincia autonoma di Trento, interverranno sul tema “La politica regionale dell’UE in Alto Adige e Trentino: progressi e sfide nell’attuazione dei fondi europei”.

Il futuro dell’UE in materia di difesa, quadro finanziario e riforme dei trattati sarà poi illustrato (online) da Alessandro Giordani, capo dell’Unità Strategia Paesi della Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea.