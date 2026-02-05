Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PMI, APPENDINO (M5S): DECRETO È NULLA COSMICO, IMPRESE NON ESCONO DA PALUDE SENZA UN EURO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.40 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Roma, 5 febbraio – “Questo decreto è il nulla cosmico: zero per abbassare il costo del denaro, zero per tagliare il cuneo fiscale, zero contro il caro energia, zero per far fronte ai dazi. Lo zero assoluto. E non poteva essere diverso. È scritto nero su bianco all’articolo 31: “clausola di invarianza finanziaria”. Tradotto, una legge per le imprese a costo zero.

Ma svegliatevi dal letargo in cui siete caduti da quattro anni: le crisi industriali, i consumi fermi, il costo folle dell’energia non si risolvono a costo zero. Le imprese non escono dalla palude in cui sono finite, senza un euro”.

Così la deputata Chiara Appendino intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Pmi.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.