COMUNE DI NAPOLI * :«LA CITTÀ CELEBRA LA GIORNATA DELLA LINGUA GRECA: POESIA, MUSICA E PASSEGGIATE»

16.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Napoli rinnova il legame con le sue radici elleniche celebrando l’undicesima edizione della Giornata mondiale della lingua greca, che ricorre il 9 febbraio. Nata proprio a Napoli da un’idea del professor Jannis Korinthios, la celebrazione è stata ufficializzata dal Governo ellenico nel 2017.

Le iniziative di quest’anno, sostenute dal Comune di Napoli e presentate ieri pomeriggio a Palazzo San Giacomo, si sviluppano in tre giornate di poesia, balli e giochi. Si comincia sabato 7 febbraio al Maschio Angioino con un pomeriggio dedicato alle danze greche. Domenica 8 passeggiate nella Napoli greca, dalle mura di piazza Bellini fino alla chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, dov’era l’acropoli della città. Lunedì 9 nella basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli la maratona degli studenti, con la partecipazione di licei e università da diversi Paesi del mondo.