COMUNE DI NAPOLI * :«ASIA NAPOLI ED ERION WEEE PRESENTANO I RISULTATI DEL PROGETTO “DI RAEE NE ABBIAMO PIENE LE SCATOLE”»

Sono stati presentati i risultati del progetto “Di RAEE ne abbiamo piene le scatole” che ha coinvolto ASIA Napoli Spa, l’azienda integrata che effettua i servizi di igiene ambientale nella città di Napoli ed Erion WEEE, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Sono intervenuti, presso la Sala Giunta del Comune di Napoli: l’Assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada; l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano; l’Amministratore Unico di ASIA Napoli, Domenico Ruggiero; il Direttore Generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti; la Dirigente Scolastica I.T.I. Alessandro Volta, Antonella Gesuele e la Docente della Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni Verga”, Valentina Verza.

“Di RAEE ne abbiamo piene le scatole” ha visto l’installazione di 30 ecoisole informatizzate per raccogliere i RAEE di piccole dimensioni, allestite in luoghi strategici della città, ciascuna con una capienza di 1.100 litri, munite di un lettore ottico per acquisire il codice fiscale dell’utente tramite la lettura della tessera sanitaria e alimentate da un pannello solare integrato per garantire l’autonomia energetica. Inoltre, sono stati posizionati 43 contenitori per la raccolta dei piccoli RAEE, ciascuno con una capienza di 240 litri, in 43 scuole secondarie di secondo grado.

Da metà novembre a metà gennaio 2026 l’intera iniziativa è stata supportata da una fitta campagna di comunicazione – da un articolato piano di affissioni a una campagna social – con protagonisti 4 soggetti rivisitati in chiave ironica (cellulare, phon, ferro da stiro, joypad) così da sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione di questi rifiuti. Sono tuttora in corso lezioni nelle scuole per avvicinare anche i più giovani al corretto conferimento.

In soli due mesi, tra dicembre 2025 e gennaio 2026 sono stati raccolti oltre una tonnellata di piccoli RAEE (rasoi elettrici, minipimer, smartphones, tablet, auricolari, giocattoli elettronici, ferri da stiro, asciugacapelli ecc). Nel solo mese di gennaio, sono stati registrati 493 conferimenti a conferma dell’effettivo utilizzo del servizio e della sua efficacia nell’intercettare piccoli RAEE che altrimenti sarebbero confluiti nell’indifferenziato.

“Napoli è più pulita rispetto a 3 o 4 anni fa – dice l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada – Questo è indubbio e, se è più pulita, è dovuto agli sforzi fatti dall’Amministrazione, al lavoro di Asia e alla grande collaborazione dei cittadini. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la raccolta differenziata, aumentando le percentuali per raggiungere la soglia media a livello nazionale. Questo richiede una collaborazione proficua da parte dei cittadini, a cominciare dai ragazzi, che sono il nostro futuro e che possono portare i messaggi positivi nelle loro famiglie. Accanto a questo stiamo migliorando i processi di digitalizzazione nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Da qualche anno abbiamo avviato un ammodernamento del parco mezzi di Asia, che prevede anche l’utilizzo di algoritmi per migliorare le procedure, rendere sempre più ecosostenibili e mettere in sicurezza operatori e cittadini”.

“Questo progetto coinvolge tante scuole e ragazzi – spiega l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano – che sono la nostra cassa di risonanza. Attraverso i giovani raggiungiamo le famiglie: sono loro che trasmettono i messaggi corretti ai genitori e ai nonni ed è così che possiamo migliorare la raccolta e generare buone pratiche. Oggi con Asia abbiamo presentato i risultati raggiunti con una scuola capofila. Il progetto si chiama ‘Evergreen’ e ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi verso la consapevolezza alla tutela dell’ambiente all’interno delle aule scolastiche”.

“Dopo i progetti realizzati negli scorsi anni, prosegue la collaborazione ormai consolidata e significativa tra ASIA Napoli ed Erion WEEE” – sottolinea Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli – “I nuovi contenitori per la raccolta dei RAEE, realizzati insieme al Comune di Napoli e a Erion WEEE, rappresentano un nuovo step importante nella raccolta di prossimità, perché avvicinano ulteriormente i servizi di raccolta ai cittadini e rafforzano il sistema della raccolta differenziata. L’iniziativa si integra con gli altri servizi dedicati al conferimento dei materiali elettronici, che comprendono le isole ecologiche e i punti di raccolta mobili, grazie ai quali in due anni sono state già raccolte oltre 2mila tonnellate di materiali fondamentali per l’economia circolare. I rifiuti elettronici contengono risorse oggi considerate rare e strategiche a livello globale e una corretta gestione di questi materiali può consentire alla nostra città di realizzare una piccola “miniera urbana”, contribuendo in maniera virtuosa alla sostenibilità ambientale locale e globale. I primi dati del progetto confermano che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Sono ormai diversi anni che con soddisfazione collaboriamo con Asia Napoli e con il Comune per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento, invitandoli a sfruttare i servizi che hanno a disposizione per conferire i RAEE. Ancora troppo spesso, infatti, questi rifiuti vengono dimenticati nei cassetti o nelle soffitte delle case, o peggio ancora gettati nell’indifferenziata: questo accade poiché c’è ancora poca informazione, ma anche perché spesso conferire in modo corretto i RAEE è un’azione difficoltosa” – dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE – “Grazie a questa campagna, è stato possibile rendere disponibili 73 nuovi punti di raccolta all’interno della città”.

A dimostrazione che la prossimità di conferimento – unita alla comunicazione – funziona, nel 2025 Erion WEEE ha gestito, nella città di Napoli, circa 4.500 tonnellate di RAEE Domestici. Questi risultati la posizionano al primo posto nella classifica della Regione Campania. La corretta gestione dei RAEE Domestici ha permesso di evitare l’emissione in atmosfera di circa 15mila tonnellate di CO2 e di risparmiare oltre 6 milioni kWh di energia elettrica.

Inoltre, già nel solo mese di gennaio 2026 si è registrato un trend di crescita nel corretto conferimento dei RAEE di circa il 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, evidenziando l’efficacia crescente del progetto. Sul sito Asianapoli.it è possibile trovare l’elenco completo e aggiornato con i nuovi punti di raccolta presenti in città.