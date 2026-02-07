FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GIUSTIZIA, VARCHI (FDI): CON LA RISOLUZIONE APPROVATA ALLA CAMERA CONFERMATO IL SOSTEGNO AL GOVERNO SULLE RIFORME»

18.00 - sabato 7 febbraio 2026

“Con l’approvazione della risoluzione di maggioranza in materia di giustizia, a mia firma, la Camera ha confermato il pieno sostegno all’azione del Governo e del ministro Nordio.

Nel suo intervento, il Guardasigilli ha tracciato con chiarezza la linea delle attività già realizzate e di quelle ancora da portare a compimento, confermando che quella in corso è una legislatura di riforme profonde e strutturali in materia di giustizia.

Tra queste, un ruolo rilevante è riservato alla revisione del decreto legislativo 231, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse, con l’obiettivo di rendere il sistema più equo, chiaro ed efficace, senza penalizzare il tessuto produttivo sano.

Accanto alle riforme ordinamentali, la risoluzione valorizza anche gli interventi strutturali sul sistema penitenziario, dalla sicurezza degli istituti al miglioramento delle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria.

Stiamo costruendo una giustizia più efficiente, più equilibrata e più vicina ai cittadini, senza slogan ma con riforme concrete, attese da anni e finalmente messe a terra”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo in commissione Giustizia, Carolina Varchi, firmataria della risoluzione di maggioranza.