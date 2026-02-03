COMUNE DI MERANO * «RISANAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO, LAVORI IN CORSO SULLA VIA DEI CAMPI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il 12 gennaio scorso sono iniziati i lavori di risanamento di un tratto di circa 40 metri del muro di sostegno presente lungo il lato a valle di via dei Campi.
Il muro a secco presentava instabilità in diversi punti ed era già parzialmente crollato, motivo per cui la corsia immediatamente adiacente ha dovuto essere chiusa al traffico per motivi di sicurezza.
La fine dei lavori è prevista per venerdì 6 febbraio.
L’esecuzione dell’intervento è stata assegnata all’impresa Tiefbau & Transport srl di Rifiano.
L’investimento netto previsto ammonta a 47.735 euro.
La progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono affidati all’ingegnere Bruno Marth, mentre le valutazioni tecniche di sicurezza esterne al geologo Nikolaus Mittermair.
“I lavori procedono secondo il cronoprogramma e dovrebbero essere ultimati entro venerdì 6 febbraio.
I muri di sostegno stradali sono elementi costruttivi fondamentali della nostra infrastruttura locale.
Laddove si verificano instabilità, dobbiamo agire in modo rapido e deciso per garantire la sicurezza degli/delle utenti della strada.
Con questo risanamento investiamo in modo mirato nella stabilità e nella sostenibilità della nostra rete stradale”, afferma l’assessore alle strade, alle infrastrutture e alla geologia Christoph Mitterhofer.
L’amministrazione comunale di Merano ringrazia i cittadini e le cittadine per la comprensione dimostrata nei confronti delle limitazioni al traffico stradale necessarie durante il periodo dei lavori.