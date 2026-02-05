Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

COMUNE DI MERANO * «ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO, DOMANDE ONLINE CON IDENTITÀ DIGITALE DAL 10 AL 28 FEBBRAIO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.31 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Le domande di iscrizione negli asili nido di Merano vengono raccolte dal 10 al 28 febbraio di ogni anno – da quest’anno esclusivamente online.

Sulla base delle domande presentate verrà formata la graduatoria per l’anno educativo (settembre-agosto).

A partire dal mese di maggio fino al 31 gennaio dell’anno successivo potranno essere presentate eventuali domande fuori termine che andranno a formare una graduatoria integrativa alla quale si attingerà in caso di posti disponibili.

L’iscrizione – da effettuare dal 10 al 28 febbraio – avviene online attraverso il servizio dedicato sul sito del Comune di Merano.

È necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE attivata).

Asilo nido TicoMaia – Coordinatrice Stefania Cicconi, e-mail: nido@comune.merano.bz.it, tel. +39 0473 236782 (per info chiamare prego tra le 9:30 e le 11:30), indirizzo: via Maia 1A, 39012 Merano.

Asilo nido Yosyag – Coordinatrice Monia Macrì, e-mail: asilonidoyosyag@virgilio.it, tel. +39 327 7593504 (per info chiamare tra le 13 e le 14), indirizzo: via Goethe 40/c.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.