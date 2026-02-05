COMUNE DI MERANO * «ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO, DOMANDE ONLINE CON IDENTITÀ DIGITALE DAL 10 AL 28 FEBBRAIO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Le domande di iscrizione negli asili nido di Merano vengono raccolte dal 10 al 28 febbraio di ogni anno – da quest’anno esclusivamente online.
Sulla base delle domande presentate verrà formata la graduatoria per l’anno educativo (settembre-agosto).
A partire dal mese di maggio fino al 31 gennaio dell’anno successivo potranno essere presentate eventuali domande fuori termine che andranno a formare una graduatoria integrativa alla quale si attingerà in caso di posti disponibili.
L’iscrizione – da effettuare dal 10 al 28 febbraio – avviene online attraverso il servizio dedicato sul sito del Comune di Merano.
È necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE attivata).
Asilo nido TicoMaia – Coordinatrice Stefania Cicconi, e-mail: nido@comune.merano.bz.it, tel. +39 0473 236782 (per info chiamare prego tra le 9:30 e le 11:30), indirizzo: via Maia 1A, 39012 Merano.
Asilo nido Yosyag – Coordinatrice Monia Macrì, e-mail: asilonidoyosyag@virgilio.it, tel. +39 327 7593504 (per info chiamare tra le 13 e le 14), indirizzo: via Goethe 40/c.