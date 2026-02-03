COMUNE DI GENOVA * : «LO STRISCIONE PER GIULIO REGENI ESPOSTO SU PALAZZO TURSI, LA SINDACA SALIS CHIEDE VERITÀ E GIUSTIZIA»

17.31 - martedì 3 febbraio 2026

Genova, 3 feb – La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio all’esposizione dello striscione ‘Verità per Giulio Regeni’ sulla facciata di Palazzo Tursi, in via Garibaldi. Presente anche l’avvocata genovese Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.

«È un gesto che Genova avrebbe dovuto compiere già da tempo – ha dichiarato la sindaca – abbiamo sentito la necessità di farlo in un giorno significativo come quello di oggi, in cui ricorrono i dieci anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Regeni in Egitto».

«Credo sia un modo per continuare a chiedere non solo verità e giustizia, ma anche una volontà da parte del governo di ottenere risposte – ha aggiunto la sindaca – più passa il tempo, più il ricordo rischia di allontanarsi dall’opinione pubblica, e più è difficile pretendere quelle risposte. È bene alimentare il ricordo, così come è giusto alimentare lo sconcerto per quello che è successo. Ed è bene sottolineare come, pure continuando ad avere relazioni con quel Paese, l’Italia non è mai riuscita a fare chiarezza sulla tragica fine di Giulio».

Giulio Regeni, dottorando italiano dell’Università di Cambridge, fu rapito al Cairo il 25 gennaio 2016, nel giorno simbolo delle proteste di piazza Tahrir. Il suo corpo fu ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo, nei pressi di una struttura legata ai servizi di sicurezza egiziani.