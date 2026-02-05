COMUNE DI BRESSANONE – BRIXEN * «GLI STUDENTI DELLE TRE SCUOLE MEDIE RICEVUTI IN MUNICIPIO PER IL PROGETTO SULLA SHOAH, GLI 800 GIOVANI COINVOLTI PREMIATI A LIVELLO NAZIONALE – SCHÜLER DER DREI MITTELSCHULEN IM RATHAUS EMPFANGEN FÜR DAS SHOAH-PROJEKT, DIE 800 BETEILIGTEN JUGENDLICHEN NATIONAL AUSGEZEICHNET»

09.02 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Progetto scolastico sulla Shoah premiato a livello nazionale: la Giunta comunale accoglie gli studenti in municipio

Con un ricevimento ufficiale, la giunta comunale di Bressanone ha accolto e ringraziato gli studenti delle scuole medie “Alessandro Manzoni”, “Michael Pacher” e “Oswald von Wolkenstein” per il loro impegno nella memoria della Shoah. I percorsi educativi e artistici sviluppati tra il 2023 e il 2026 hanno coinvolto circa 800 giovani e sono stati premiati a livello nazionale nell’ambito della “Giornata della Memoria”.

Nel suo saluto istituzionale, il sindaco Andreas Jungmann ha sottolineato il valore del lavoro svolto: “Vi ringrazio per l’impegno serio e responsabile. Dimostrate come i giovani possano affrontare la storia con consapevolezza e contribuire attivamente alla cultura della memoria. Un grazie anche ai docenti e alle dirigenze scolastiche che hanno accompagnato il progetto”. I partecipanti sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un riconoscimento che – ha evidenziato il sindaco – riguarda l’intera comunità cittadina.

Durante l’incontro in municipio, gli studenti hanno spiegato l’installazione artistica: triangoli colorati dipinti su cartoni delle uova che richiamano simbolicamente le vittime dell’Olocausto. Il progetto si configura come un insieme di più percorsi confluiti in un’opera collettiva ed è particolare, perché ha portato la scuola nello spazio pubblico, coinvolgendo istituti diversi e cittadini e rendendo la storia visibile e tangibile.

Il vicesindaco Ferdinando Stablum ha espresso soddisfazione per la collaborazione tra scuole di diverse lingue: “Multilinguismo, rispetto reciproco e apprendimento condiviso diventano qui convivenza concreta: un forte segnale di dialogo, coesione e impegno civile”. Ha espresso il suo apprezzamento agli ideatori del progetto: al Comitato per l’educazione permanente “Eviva Bressanone”, rappresentato dal presidente Claudio Del Piero, e al suo vice e professore d’arte Antonio Bova, curatore e coordinatore del progetto.

Ausgezeichnete Schulprojekte zur Shoah: Stadtrat lädt Jugendliche ins Rathaus

Mit einem offiziellen Empfang hat der Stadtrat von Brixen Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen “Alessandro Manzoni”, “Michael Pacher” und “Oswald von Wolkenstein” für ihr Engagement zur Erinnerung an die Shoah gewürdigt. Die zwischen 2023 und 2026 entwickelten Bildungs- und Kunstprojekte bezogen rund 800 Jugendliche ein und wurden auf nationaler Ebene im Rahmen der “Giornata della Memoria” ausgezeichnet.

In seinen Grußworten hob Bürgermeister Andreas Jungmann den verantwortungsvollen Einsatz der Schülerinnen und Schüler besonders hervor: “Ich danke euch für euren engagierten und verantwortungsvollen Einsatz. Ihr zeigt, wie junge Menschen Geschichte ernst nehmen und aktiv zur Erinnerungskultur beitragen können. Mein Dank gilt ebenso den Lehrpersonen und Schulführungen, die dieses Projekt begleitet haben.” Die am Projekt Mitwirkenden wurden im Quirinalspalast von Staatspräsident Sergio Mattarella empfangen – eine Anerkennung, die laut Jungmann auch die gesamte Stadtgemeinschaft würdigt.

Beim Empfang im Stadtrat stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit vor: eine künstlerische Installation im Zentrum der Stadt. Farbige, auf Eierkarton gemalte Dreiecke erinnern symbolisch an die Opfer des Holocaust. Das Projekt versteht sich als Zusammenspiel mehrerer Teile zu einem großen Ganzen und zeichnet sich dadurch aus, dass Schule bewusst in den öffentlichen Raum tritt, unterschiedliche Schulen sowie Bürgerinnen und Bürger einbindet und Geschichte sichtbar sowie erfahrbar macht.

Vizebürgermeister Ferdinando Stablum zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit der Schulen unterschiedlicher Sprachgruppen: “Mehrsprachigkeit, gegenseitiger Respekt und gemeinsames Lernen werden hier zu gelebtem Miteinander. Das ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Dialog und gesellschaftliches Engagement.” Er dankte den Initiatoren des Projektes, dem Bildungsausschuss “Eviva Bressanone”, vertreten durch Präsident Claudio Del Piero, und seinem Vize sowie Kunstlehrer Antonio Bova, der das Projekt federführend koordinierte.