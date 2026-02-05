REGIONE LOMBARDIA * : «VINO. ASSESSORE BEDUSCHI: 3,7 MILIONI PER FINANZIARE 139 CANTINE E RENDERLE PIÙ MODERNE E ACCOGLIENTI»

09.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Regione Lombardia rafforza il sostegno al suo comparto vitivinicolo con 3,7 milioni di euro di contributi destinati a 139 aziende del territorio, grazie alla misura ‘Investimenti OCM Vino’ per la campagna 2025/2026. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. La misura ‘da il via’ a oltre 9,3 milioni di investimenti.

“Questa iniziativa – commenta Beduschi – è pensata per accompagnare le imprese non solo nella modernizzazione delle cantine, ma anche nello sviluppo della vendita diretta e nella ricettività, sempre più centrali per la competitività del settore”.

“Le risorse – prosegue l’assessore – permetteranno alle aziende beneficiarie di investire in strutture produttive più efficienti, in spazi dedicati all’accoglienza e alla degustazione e in strumenti utili a rafforzare il rapporto diretto con il consumatore, valorizzando l’identità dei vini lombardi e dei territori in cui nascono”.

Il bando finanzia interventi che spaziano dalla realizzazione e riqualificazione di fabbricati produttivi agli spazi dedicati alla commercializzazione e alle sale degustazione, fino all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature innovative per la lavorazione, l’affinamento e l’imbottigliamento del vino.

Sono inoltre sostenuti l’allestimento di punti vendita aziendali, il potenziamento degli uffici e lo sviluppo dell’e-commerce, strumenti fondamentali per intercettare nuovi mercati e valorizzare le produzioni di qualità.

Il contributo regionale copre fino al 40% della spesa ammissibile per micro, piccole e medie imprese, favorendo investimenti orientati all’innovazione, all’efficienza energetica e alla crescita complessiva delle aziende vitivinicole lombarde. Per le imprese classificabili come intermedie (con meno di 750 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro) il contributo è del 20%.

“Sostenere questi investimenti – conclude l’assessore Beduschi – significa dare forza alle imprese e, allo stesso tempo, qualificare l’offerta dei nostri territori. Cantine più attrezzate e aperte al pubblico rendono il vino lombardo ancora più riconoscibile e competitivo”.

Di seguito il dettaglio per province del numero delle domande ammesse e dei contributi complessivaamente concessi a ogni provincia.

PROVINCIA DOMANDE AMMESSE CONTRIBUTO CONCESSO

Bergamo, 14, 151.530 euro; Brescia, 78, 2.578.000 euro; Como, 1, 6.515 euro; Lecco 1 18.950 euro; Monza e Brianza, 1, 30.244 euro; Milano, 3, 27.200 euro; Mantova, 4, 142.337 euro; Pavia, 18, 515.300 euro; Sondrio, 19, 234.986 euro;

TOTALI, 139, 3.700.000 euro.